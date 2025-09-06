三代目 J SOUL BROTHERSの今市隆二（39）が結婚し、第1子が誕生していたことを5日深夜、LDHの公式サイトで発表した。お相手は一般女性。今市は7月31日に脅迫と暴行の疑いで書類送検され、現在は活動を自粛中だが、プライベートでは大きな転機を迎えていた。

発表の時期がこの日になったことについて「妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました」とし「無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でしたが、私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり、発表をいつのタイミングですべきか慎重に考え、悩んでおりました」と記した。「現在活動を自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい、大変申し訳ありません」と謝罪もつづった。

「私個人の件で、関係者の皆さま、応援してくださっている皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけし、また家族にも不安な思いをさせてしまいましたが、家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を心がけ、皆さまの信頼を取り戻せるよう、一層精進してまいります」と決意も示した。

関係者によると、女性とは数年来の関係で現在は同居生活を送っているという。「活動自粛中も献身的に今市さんをサポートしていたようです」と明かしている。

▽発表全文は下記の通り

いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。

一部報道にありました通り、このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。

妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました。

無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でしたが、私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり、発表をいつのタイミングですべきか慎重に考え、悩んでおりました。

本来であれば、皆さまに一番にご報告すべきところですが、報道が先行してしまったこと、そして現在活動を自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい、大変申し訳ありません。

このたび、無事に母子ともに健康で出産を迎えることができ、母子の体調も安定しましたので、改めて私の言葉でご報告させていただくこととなりました。

私個人の件で、関係者の皆さま、応援してくださっている皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけし、また家族にも不安な思いをさせてしまいましたが、家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を心がけ、皆さまの信頼を取り戻せるよう、一層精進してまいります。

今市隆二