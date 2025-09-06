【『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』 椎名真昼 お茶会ver.】 2026年2月 発売予定 価格：23,100円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

KADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle」より、2026年2月に発売予定の1/7スケールフィギュア「『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』 椎名真昼 お茶会ver.」。こちらは、テレビアニメ「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」に登場するヒロインの「椎名真昼」を立体化したものだ。

今回は、オンラインくじの「くじ引き堂」用に描き下ろされたお茶会のビジュアルをモチーフに再現されている。全体的にふんわりとした雰囲気が漂っており、見ているだけで心を癒やしてくれそうだ。椎名真昼のファンならば、ぜひとも手に入れておきたいアイテムではないだろうか。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約170mmだ

真っ赤なさくらんぼを手に持ち、口元に運ぶ瞬間を切り取ったようなポーズをしたこちらの椎名真昼。まさに「お茶会」のひと場面といった姿になっており、どこかほっこりとした空気感が漂っているかのようだ。顔を少し赤らめて、大きな瞳で何かを見つめているような表情もかわいらしい。

腰のあたりまで伸びた栗色の長い髪は、複雑な形状をしながらもうまくまとめられている。こちらにはクリアパーツが採用されており、毛先にかけてグラデーションが掛かっているように見える。ふんわりと広がっているところもフィギュアでありながら、イラストのような繊細さを感じる部分だ。

何を見つめているのか気になる!?

さくらんぼより口の方が小さい

ヘアスタイルも複雑な形状をしている

椎名真昼の身につけている衣装は、清楚な白を基調としたものだ。ウエスト周りがきゅっと絞られているため、スタイルの良さがよくわかる。また、チュールスカート部分にもクリアパーツが使用され、透明感のある見た目に仕上げられている。

首元には大きなリボンが付けられている

ウエストが締まっているので、体の細さがよくわかる

柔らかそうな手だ

今回は衣装と同じ白い椅子に座った姿になっており、こちらもカフェなどでよく見かけるようなおしゃれなデザインが採用されている。衣装の白さと肌の白さに加えて、足元も白いパンプスを履いているほか、台座部分も真っ白で、統一感のあるスタイルになっている。

腰掛けている椅子もおしゃれだ

チュールスカートは透明感のある見た目になっている

足元も衣装に合わせて白いパンプスを履いている

こちらの「『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』 椎名真昼 お茶会ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。ちなみに、元になったイラストが描かれたラバーマット付きのKADOKAWAスペシャルセットもラインナップされているので、これから予約しようと考えている人は合わせてチェックしておくといいだろう。

【フォトギャラリー】

(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会