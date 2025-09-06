◇セ・リーグ 阪神6―1広島（2025年9月5日 甲子園）

【亀山つとむ 視点】初回のビッグイニングの流れをつくったのは中野だ。無死一塁で2球で追い込まれながら、外角のカットボールに対し遊撃頭上を狙ってはじき返し、無死二、三塁とチャンスを広げた。

しっかりとコースに決まった球を打ち返されたことで、広島バッテリーの配球も窮屈になった。より厳しいコースを意識させた結果、森下と佐藤輝にボールが先行。これが大山のグランドスラムにつながった。

昨年．232に終わった中野の打撃は首位打者争いに加わるまで復調。スイングの後ろがコンパクトで、しかも、しっかり振れている。要所でヒットを打ちながら、41犠打もリーグ最多。自己犠牲が求められる2番で結果を出している。シーズンを通しても、中野2番、大山5番が攻撃を線にしてきた。この日もそのパターンが機能した。

もちろん守備の貢献度も高い。6回無死一塁ではモンテロの一、二塁間の打球を併殺に仕留め、7回の佐々木の二遊間への打球はノーステップ送球でアウトにした。広島・菊池との比較でもその動きは勝っていた。

今季の阪神では2冠をほぼ手中にしている佐藤輝、投手陣をリードした坂本が注目されているが、中野ももっと高く評価されていい。ポストシーズンでもキーマンは中野だとみている。 （スポニチ本紙評論家）