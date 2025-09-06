◇セ・リーグ 阪神6―1広島（2025年9月5日 甲子園）

阪神・大山悠輔内野手（30）が5日、広島戦の初回無死から左翼席へ9号の満塁本塁打を叩き込んだ。20年9月18日中日戦以来自身3本目のグランドスラムで、甲子園では初。今季の得点圏でも初アーチとなり、昨年9月4日DeNA戦以来となる1イニング6得点を演出した。今季最多の観衆4万2644人が見守る中、6―1で快勝し、優勝マジックは「3」。最短で7日にリーグ優勝が決まれば、90年巨人の9月8日を上回る2リーグ制以降最速となる。

確信の砲弾が美しく空を舞った。1―1の初回無死満塁。森が初球に投じたチェンジアップを、大山が鮮やかに砕いた。フォロースルーから高々とバットを天に掲げ、ゆっくりと走り出す。一塁付近で左翼スタンドへの着弾を確認。歓声を一身に浴び、先に生還した仲間の元を目指した。

「思い切っていく、と決めていたし、その中で準備であったり、整理というのは自分の中でしながら（打席に）入った。それがいい結果につながった」

台風15号の雨が上がった甲子園には試合前、「ダブルレインボー」と呼ばれる二重虹が架かっていた。“幸運のシンボル”にいざなわれた9号グランドスラム。塁上の3人を一掃する一振りは実に5年ぶりで、聖地では自身初めてだった。「チームが勝つことが一番」と初体験は意に介さなくとも、優勝直前に甲子園で飛び出す満塁弾の意味は、虎党なら誰もが知っている。

2年前の9月13日。優勝マジック「3」で迎えた巨人戦で、当時は自身と同じ5番を打っていた佐藤輝が3回に決勝満塁ホームランをバックスクリーン右へ運んだ。王手を掛けて臨んだ翌14日も勝ち、歓喜の「アレ」を成し遂げている。前兆。前触れ。歴史は繰り返す――。甲子園での奪冠も「確信」させる、鮮烈な放物線だった。

「初回に先制されてすぐに追いついたので、1点1点取っていく意識。ホームランで4点入ったことは良かったが、最終的に初回の6点しか取れていない。次の1点、というところでまだまだ反省」

快音の余韻に浸ることなく、第2打席以降の凡退を悔やんだ。満足よりも反省が心を支配する。優勝マジックが3に減っても、最短で7日に歓喜の胴上げが待っていても、大山は“その瞬間”まで、気は緩めない。

「まだまだ試合は続く。マジックどうこうよりも、目の前の試合をしっかり勝ちにいくことが大事になる」

貯金は今季最多の31まで積み上がった。無人の荒野を駆ける猛虎をけん引する背番号3。23年、初めての美酒は涙の味がした。2度目のゴールテープは目前。今度は笑顔で、夜空へ両手を突き上げる。 （八木 勇磨）

〇…阪神、DeNAがともに勝ったため、マジックは1つ減って3（対象は3位のDeNA）。最短優勝決定日は7日に延びた。阪神が6日、7日の広島戦に連勝した場合は、その間にDeNAが1敗もしくは1引き分け以上でV決定。阪神が1勝1敗の場合は、巨人がその間に1敗、DeNAが2敗もしくは1敗1分けで優勝が決まる。