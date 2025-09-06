◇セ・リーグ 阪神6―1広島（2025年9月5日 甲子園）

事実上の勝利宣言だ。広島に快勝後、阪神・藤川監督は優勝目前の心境を「非常に幸せな時間」と表現した。内容が悪い試合後に見せる険しさは一切ない。満たされた表情で続けた。

「（マジックが減るペースが）少し早いかなというのが本音。勝ちたいし、相手も本気で来るのでぜいたくは言えないですけど。このマジックが3とか2の状態でずっといかないかななんて、ぜいたくな悩みはあります」

五輪の舞台で、金メダル確実の独走状態で競技場に戻ってきたマラソンランナーのような心境だろうか。スタンドの歓声を独り占めにしながら、ゴールテープまでの一歩、一歩を、喜びをかみしめながら前に進む。指揮官の言葉から、そんな状態を連想させた。

心に余裕があるから、景色を楽しむこともできるのかもしれない。初回に飛び出た大山の満塁弾で、左翼席に吸い込まれる打球を見ながらこう思った。

「いやー、月がきれいだなと。夕方は甲子園に虹も出ていたようで、そのあたりで運が向かないかなと思っていました。それで打った瞬間、パッと見たら月がきれいでしたね。素晴らしいホームランでした」

8月12日広島戦以来のスタメンに使った木浪が初回に二塁打。大竹の後に送り込んだドリスが7回を3人斬りで広島に反撃ムードさえ与えなかった。大量リードを維持したことで、登板回数が増えていた岩崎、及川を休ませられたことも大きかった。次カードのDeNA戦も甲子園開催で本拠地での胴上げは確実な情勢。今の幸せが覚めたとき、もっと大きな幸せの時間が訪れる。（倉世古 洋平）