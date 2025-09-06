◇セ・リーグ 阪神6―1広島（2025年9月5日 甲子園）

阪神・森下が6得点の口火を切る同点打で存在感を示した。初回無死二、三塁。2ボールから森の甘く入った直球を、狙いすましたように左前へ運んだ。

「チカ（近本）さん、中野さんにチャンスメークしてもらった。まずは同点にしようと打席に入った。自分のスイングができた」

三走・近本を悠々と本塁へ迎え入れる適時打。7月21日から10試合連続打点をマークした昨年のフォームに、8月末から変更したことが好結果を生んでいる。これで7試合連続安打。9月は計4試合で打率・400（15打数6安打）、1本塁打、4打点と完全復調の気配がプンプンと漂ってきた。

守備でも場内を沸かせた。5点リードの5回2死一塁。ファビアンが放った右翼ポール際、スタンド方向へ切れていく飛球に猛チャージをかけると、最後はフェンスにぶつかりながらスーパーキャッチした。ゴールデングラブ賞の受賞も今季の目標の一つ。「普通にやることが大事。いつも通り」と振り返り、クラブハウスへと引き揚げた。（石崎 祥平）