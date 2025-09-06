その後、ドル円は１４６円台まで下げ幅を広げている。米雇用統計を受けたドル売りが続いており、ドル円も下押しの動きを強めている。米国債利回りも急低下。



この日発表の８月の米雇用統計で非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が２．２万人増と予想を下回る内容となり、労働市場の冷え込みを示す内容となった。短期金融市場では今月の利下げ確率を完全に織り込んだほか、９月を含めて年内３回の利下げの確率を８０％超まで引き上げている。



一部からは、９月の０．５０％ポイントの大幅利下げの可能性も指摘されている。ＦＯＭＣ委員は明日以降、発言を控えるブラックアウト期間に入り、直接的な手掛かり材料はない。



一部からは「これでＦＲＢは利下げに踏み切るゴーサインを得たと言える。０．５０％ポイントの大幅利下げの可能性もテーブルに乗るだろう」との声も出ている。また、今回の弱さは利下げを正当化するほか、リセッション（景気後退）の警戒感も高めているようだ。



なお、今回の米雇用統計の改訂で６月分のＮＦＰが、パンデミック以降で初めて減少に転じた。



ドル円は本日の下げで２００日線に上値をブロックされた格好となっている。２１日線も下回っており、来週以降の動きが注目される。目先は１４６．７５円付近が下値サポートとして意識されるほか、その下は１００日線が１４６円付近に控えている。



USD/JPY 146.93 EUR/USD 1.1750 GBP/USD 1.3537



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト