「体型気になる問題」→ 解決！【GU】着回し力バツグン♡「着痩せトップス」

きれいめコーデを楽しみたいけれど、できるだけすっきり見えを狙いたい。そんな人におすすめしたいトップスを【GU（ジーユー）】で発見！ @__koko.oさんが「着痩せ リブニット」として紹介しているトップスは、シンプルなデザインで着回しやすそう。今回はこのトップスと、おしゃ見えコーデをご紹介します。

すっきり見えが叶いそうな上品トップス

【GU】「リブニットボートネックプルオーバー」\1,990（税込）

リブ生地による縦ラインのすっきり見えと、程よいフィット感できれいなシルエットを叶えてくれそうなニットトップス。ボートネックがデコルテをきれいに見せてくれます。広めの袖口は二の腕を華奢に見せてくれる効果も期待でき、大人世代の着痩せコーデにもぴったり。上品に着られるデザインなので、オンオフ問わず幅広いシーンで活躍してくれそうです。

裾が広がるワンピが可愛らしいモノトーンコーデ

ナチュラルカラーのリブニットトップスは、裾が広がるきれいめシルエットのワンピースとも好相性。シンプルなトップスだからこそワンピースのデザインが引き立ち、大人っぽくきれいめな雰囲気に。ワンピースの縦ラインとブラックの引き締め効果で、さらにすっきり見えが期待できそう。ふんわり揺れるスカートが可愛らしいスタイルです。

同系色のマーメイドスカートで上品に

マーメイドスカートを合わせた上品なワントーンコーデ。縦のラインと程よいフィット感で全体がすっきり見え、広めの袖口から覗く二の腕は細見えも期待できそう。女性らしいシルエットが引き立つ、大人っぽくきれいめなスタイルです。落ち着いた上品な雰囲気で、ディナーなどのお出かけにもぴったり。

シンプルでビスチェ合わせにも◎

カジュアルにも着回しやすいリブニットトップスに、ふわふわチュール素材のビスチェと、フレアシルエットのジーンズを組み合わせ。ボートネックと袖のきれいなシルエットが上品さを残してくれるので、カジュアルすぎるのが苦手な人にも取り入れやすいコーデです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではGU、@__koko.o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N