【フォーミダブル スイートタイムVer.】 2026年3月 発売予定 価格：27,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

クレーネルより、2026年3月に発売予定の1/6スケールフィギュア「フォーミダブル スイートタイムVer.」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場するイラストリアス級空母の三番艦「フォーミダブル」を立体化したものだ。

今回は、フォーミダブルのスチルイラストを元に再現されている。ぱっと見のインパクトもなかなかスゴいのだが、そのサイズも相まって所有感を満たしてくれるアイテムとなっている。部屋の中に飾っておいてもかなり目立つこと間違いなしなので、彼女のファンならぜひとも手に入れたいマストアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約197mmだ

口元に近づけた黄色いロリポップをなめている姿がかわいらしい、こちらのフォーミダブル。淡い色をしたツインテールの長い髪は足元まで垂れ下がっており、それが大きく広がっている。このツインテールをまとめている部分や首元など、様々なところに黒いリボンが付けられており、それがアクセントとなっている。

まるで何かを見つめているかのような、赤く大きな瞳も印象的だ。淡い髪の色や白い素肌とも相まって美しく感じる。また、髪をまとめているため耳が出ており、顔の小ささがわかるようになっている。

赤い大きな瞳が特徴的だ

ロリポップをなめている姿もキュート！

やや下から見たところ。耳も大きく出ている

フォーミダブルが身につけている衣装は、ビキニよりも露出度が高めに見えるセクシーなスタイルになっており、特に胸元は、ほぼ紐とリボンだけで構成されているかのように見える。ピンク色のベビードールにはクリアパーツが採用されていて、透けて見えるような素材感になっている。

衣装は露出度が高めだ

様々なところに黒いアイテムを身につけている

ロリポップ部分も凝ったデザインになっている

今回はふかふかの白いカーペットの上で膝をついたようなポーズになっていて、その足元付近にはかなり大きめの「まんじゅう」がコロンとたたずんでいる。このギャップ感が面白く、全体的にポップな雰囲気の作品になっているのだろう。

ベビードール部分は若干透けて見える

こちらは足元にいるまんじゅうだ

台座部分はふかふかとしたカーペットのようなデザインになっている

こちらの「フォーミダブル スイートタイムVer.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の受付は10月20日ごろまでとなっており、まだまだ余裕がある。その前に一度自分の目で見ておきたいという人は、この機会を逃さずにお店に遊びに行ってみよう！

【フォトギャラリー】

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.