プロント×ポケモン♡旅気分を楽しむ限定メニューとグッズ登場
今年の秋、プロントとエプロントに、かわいいポケモンたちが再びやってきます。2025年10月1日(水)～11月30日(日)の期間限定で、旅をテーマにしたスペシャルメニューとオリジナルグッズが登場。人気のポケモンをイメージしたドリンクやフードは見た目も華やかで心ときめくラインナップ♡ノベルティや店舗装飾も用意され、訪れるたびにわくわくできる特別な体験が待っています。
ポケモンの世界観あふれる限定メニュー
ドリンクは「ニンフィアのルビーチョコレートラテ」（990円）、「チルタリスのココナッツブルーラテ」（990円）、「ルカリオのゆずレモンスカッシュ」（990円）の3種類。
かわいいオリジナルカップやストロータグで気分もアップ。
フードは「デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ」（1,870円）、「チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム生パスタ」（1,870円）、「ゲンガーのクロワッサンサンド～ブルーベリーヨーグルト～」（1,760円）、「フラベベのフランボワーズと苺のケーキ」（1,430円）。
ポケモンオリジナルクリアカード（全10種）
ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー（全7種）
ご注文ごとにクリアカードやアクリルキーホルダーがランダムでもらえるのも嬉しいポイントです。
名探偵コナン×ホテルニューオータニ♡豪華ビュッフェが9月増枠決定
旅のおともに♡限定オリジナルグッズ
旅やおでかけにぴったりなグッズも見逃せません。「耐熱ガラスマグカップ」（3,080円）や「ウッドキャップ・ステンレスボトル」（3,850円）は実用性抜群。
「ロングスリーブTシャツ」（3,850円）はMサイズ展開でオールシーズン楽しめます。
さらに「ラゲッジタグ」（1,430円）や「ポリキャンバストートバッグ」（2,420円）は、荷物をおしゃれに演出してくれる人気必至のアイテム。
購入時にはオリジナルショッパーも付いてくるので、特別感たっぷりです♪
装飾店舗＆キャンペーンでさらに楽しく
東京・大阪・福岡・北海道など全国7店舗では、外観や店内をポケモン仕様にデコレーション。フォトスポットとしても楽しめます。
さらに、公式Xでは「フォロー＆リポストキャンペーン」を実施。ポケモンカードやグッズのコンプリートセットが当たるチャンスも。
食べて・撮って・応募して、旅のような特別な時間を満喫してみては？
締めの文章
期間限定のプロント×ポケモンのコラボは、美味しさとかわいさ、そして旅気分を同時に叶えてくれる特別なイベントです。
全メニューを制覇したくなる華やかさに加え、グッズは日常でも活躍できる実用性が魅力。
さらに装飾店舗やキャンペーンで広がる楽しみ方も充実♡この秋はぜひ、大切な人とプロント・エプロントでしか味わえない“ポケモンの旅”を体験してみてください。