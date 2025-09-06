プロント×ポケモン♡旅気分を楽しむ限定メニューとグッズ登場

今年の秋、プロントとエプロントに、かわいいポケモンたちが再びやってきます。2025年10月1日(水)～11月30日(日)の期間限定で、旅をテーマにしたスペシャルメニューとオリジナルグッズが登場。人気のポケモンをイメージしたドリンクやフードは見た目も華やかで心ときめくラインナップ♡ノベルティや店舗装飾も用意され、訪れるたびにわくわくできる特別な体験が待っています。

ポケモンの世界観あふれる限定メニュー

ドリンクは「ニンフィアのルビーチョコレートラテ」（990円）、「チルタリスのココナッツブルーラテ」（990円）、「ルカリオのゆずレモンスカッシュ」（990円）の3種類。

かわいいオリジナルカップやストロータグで気分もアップ。

フードは「デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ」（1,870円）、「チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム生パスタ」（1,870円）、「ゲンガーのクロワッサンサンド～ブルーベリーヨーグルト～」（1,760円）、「フラベベのフランボワーズと苺のケーキ」（1,430円）。

ポケモンオリジナルクリアカード（全10種）

ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー（全7種）

ご注文ごとにクリアカードやアクリルキーホルダーがランダムでもらえるのも嬉しいポイントです。

名探偵コナン×ホテルニューオータニ♡豪華ビュッフェが9月増枠決定

旅のおともに♡限定オリジナルグッズ

旅やおでかけにぴったりなグッズも見逃せません。「耐熱ガラスマグカップ」（3,080円）や「ウッドキャップ・ステンレスボトル」（3,850円）は実用性抜群。

「ロングスリーブTシャツ」（3,850円）はMサイズ展開でオールシーズン楽しめます。

さらに「ラゲッジタグ」（1,430円）や「ポリキャンバストートバッグ」（2,420円）は、荷物をおしゃれに演出してくれる人気必至のアイテム。

購入時にはオリジナルショッパーも付いてくるので、特別感たっぷりです♪

装飾店舗＆キャンペーンでさらに楽しく

東京・大阪・福岡・北海道など全国7店舗では、外観や店内をポケモン仕様にデコレーション。フォトスポットとしても楽しめます。

さらに、公式Xでは「フォロー＆リポストキャンペーン」を実施。ポケモンカードやグッズのコンプリートセットが当たるチャンスも。

食べて・撮って・応募して、旅のような特別な時間を満喫してみては？

締めの文章

期間限定のプロント×ポケモンのコラボは、美味しさとかわいさ、そして旅気分を同時に叶えてくれる特別なイベントです。

全メニューを制覇したくなる華やかさに加え、グッズは日常でも活躍できる実用性が魅力。

さらに装飾店舗やキャンペーンで広がる楽しみ方も充実♡この秋はぜひ、大切な人とプロント・エプロントでしか味わえない“ポケモンの旅”を体験してみてください。