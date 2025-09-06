予測不能の『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）最終章が幕を開けた。

第7話の始まりは、未来（高橋メアリージュン）による個展『奪い愛、真夏』の音声解説。未来が指揮者のように腕を動かすと、突如としてバイオリニストが現れ、悲しげな戦慄を弾き出す。真夏（松本まりか）の亡き母・三子（水野美紀）、改め「ミッドナイト紅子」は場末のストリップ小屋で踊り子として生きていた。真夏はタイムリープできる時計を手に入れるため、三子とフォークで指の間を刺す度胸試し。森の中の工房で、真夏は時夢（安田顕）と永遠の愛を誓いあうも、今度は未来がタイムリープを発動。花火（森香澄）から受け取った鍵で手錠を外し、工房に向かおうとする時夢の腕を未来が掴み、「行かせないよー！」と叫ぶのだ。

カオス。第3話をターニングポイントにして徐々に激しさがインフレ状態となった『奪い愛、真夏』は、気づけばアドレナリンマックスの半狂乱祭りに入っている。ハイライトだらけの第7話だが、中でも特筆すべきは「TOWANI」の社員たちも巻き込んでの未来の個展。そこで繰り広げられる未来＝高橋メアリージュン、真夏＝松本まりか、時夢＝安田顕による芝居合戦には息を呑んだ。

個展『奪い愛、真夏』の音声解説とは、隼人（安田顕／二役）を失った主人公・真夏が時夢と出会い、未来から奪っていく物語。バイオリニストの登場や高橋メアリージュンによる松本まりかのモノマネ、途中でインサートされる狂言の言い回しなど、熱を帯びていく高橋メアリージュンの芝居に対して、松本まりかは真夏として常軌を逸していく。そのトリガーとなるのは、奪われた時計。金切り声で絶叫する真夏はやがて錯乱状態に。そんな2人に呼応するように、安田顕も時夢として一気にテンションをマックスに持っていき、止めに入る。全てをかなぐり捨ててもいい、愛しているのは真夏だ、ということが時夢の必死の形相から伝わってくる。

落ち着きを取り戻したかと思えば、「真夏だよー！！！」（未来）、「俺だよー！！！ 俺ー！！！」（時夢）と絶叫しあい、一方の真夏はか細い声で「私だよー！ 私のせいなんだよー！」と訴えかける、その全体としての芝居の緩急も見事。筆者が最も目を見張ったのは、未来が語る生々しい夫婦事情に、真夏が気圧され倒れるシーン。インパクトのあるワードが並ぶ長尺のセリフだが、そこからは未来の時夢への愛がストレートに感じられる。そもそも奪われている側は未来であって、夫への愛情が大きいからこそ、それだけ嫉妬に狂ってしまう、という見方もできる。

そのことは真夏も痛いほど理解していた。母・三子との度胸試しで覚悟を見せた真夏は、時夢とこれからを生きることを決心する。時夢も気持ちは同じだった。工房で2人の時間が重なり、ゆっくりと時計が動き出そうとしていた頃、未来がタイムリープを発動。「行かせないよー！」のセリフは、言うまでもなく第3話の「ずっと見てたよー！」のオマージュ。ひいては『奪い愛、冬』（テレビ朝日系／2017年）の「ここにいるよー！」からシリーズを貫くオマージュということになる。

（文＝渡辺彰浩）