コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用タクティカル・エスピオナージ・アクション「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER（メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター）」の「ツチノコ」に関する小ネタをお届けする。なお、本稿には物語後半の展開に関するネタバレも含まれるため注意してほしい。

ツチノコといえば、胴が長く、尻尾は短い蛇のような生き物で、日本ではお馴染みのUMA（未確認動物）。なんと本作では、そんなツチノコをキャプチャーすることが可能だ。

捕獲するためにはまず、「ネズミ捕り」を入手する必要がある。こちらは、ボルシャヤ・パスト中継基地のベッドの下と食糧庫、ポニゾヴィエ倉庫などで入手でき、最大で6個手に入る。

また、バーチャスミッション時のラスヴィエットで、気絶しているオセロットを持ち上げると入手が可能。ゲームの序盤にあたるバーチャスミッション終了時に所持アイテムは全てリセットされてしまうが、どこかに設置しておけば、続くスネークイーター作戦開始後に回収できる。

動物を生け捕りにできる「ネズミ捕り」。なんとこれでツチノコを捕獲できる

中継基地のベッドの下などで入手可能

オセロットから入手したものは一度設置し、スネークイーター作戦開始後に回収できる

このネズミ捕りを特定の場所に仕掛けることでツチノコを捕獲できるのだが、オススメなのがジ・エンド戦の舞台となるソクロヴィエノ南部の倉庫内。ここには敵が配置されていないため、安全にネズミ捕りの設置が可能だ。

設置したネズミ捕りは別のエリアを移動することで動物がかかる。そのため、設置し終えたら別のエリアへ移動し、すぐに戻って中身を確認という流れを、ツチノコが罠にかかるまで繰り返す。なお、別の動物を捕獲したネズミ捕りは、回収して再設置しないと効果がないので注意が必要だ。

なお、筆者はボルシャヤ・パスト南部でツチノコを捕獲している。こちらはスネークイーター作戦序盤でツチノコを捕獲しておける他、マップの往復が楽なのがポイント。ただし敵兵が配置されているので見つからないように注意が必要だ。

ネズミ捕りを地面に設置し、マップを移動

ツチノコの捕獲に成功！

オススメのポイントはソクロヴィエノ南部の倉庫内

ツチノコは生きたままゲージの中に。食べないようにしよう

ツチノコを捕獲したら、特殊な無線を聞けるので是非仲間に話しかけてみてほしい

その後、ヴォルギンに拷問されアイテムを失うタイミングで、ツチノコもロストしてしまう。そのためクリア時に所持しておくためには最度捕獲する必要がある。EVAとのイベントが発生する洞窟の外、ティホゴルヌイに見える形で出現するので、麻酔銃を使って生け捕りにしよう。

洞窟を出てすぐ、木の下に出現する

ツチノコを生きた状態でゲームをクリアすると、称号「TSUCHINOKO」が獲得でき、フェイスペイント「無限」が入手できる。このペイントは名前の通り、弾薬が無限に使えるようになるもので、周回プレイで活躍する。なお、途中でツチノコを食べてしまうと獲得できないので食欲に負けないように気をつけよう。

ツチノコが生きたままゲームをクリアするとフェイスペイント「無限」が入手できる

