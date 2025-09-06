ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３２０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式5日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均 45300.52（-320.77 -0.70%）
ナスダック 21583.60（-124.09 -0.57%）
CME日経平均先物 42670（大証終比：-400 -0.94%）
欧州株式5日GMT15:13
英FT100 9197.97（-18.90 -0.21%）
独DAX 23581.65（-188.68 -0.79%）
仏CAC40 7656.74（-42.18 -0.55%）
米国債利回り
2年債 3.468（-0.120）
10年債 4.072（-0.088）
30年債 4.784（-0.069）
期待インフレ率 2.360（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.661（-0.058）
英 国 4.652（-0.068）
カナダ 3.262（-0.086）
豪 州 4.339（-0.015）
日 本 1.573（-0.017）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝61.62（-1.86 -2.93%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3646.60（+39.90 +1.11%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110687.25（+280.28 +0.25%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1626万3278（+41182 +0.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
