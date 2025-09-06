NY株式5日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均　　　45300.52（-320.77　-0.70%）
ナスダック　　　21583.60（-124.09　-0.57%）
CME日経平均先物　42670（大証終比：-400　-0.94%）

欧州株式5日GMT15:13
英FT100　 9197.97（-18.90　-0.21%）
独DAX　 23581.65（-188.68　-0.79%）
仏CAC40　 7656.74（-42.18　-0.55%）

米国債利回り
2年債　 　3.468（-0.120）
10年債　 　4.072（-0.088）
30年債　 　4.784（-0.069）
期待インフレ率　 　2.360（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.661（-0.058）
英　国　　4.652（-0.068）
カナダ　　3.262（-0.086）
豪　州　　4.339（-0.015）
日　本　　1.573（-0.017）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝61.62（-1.86　-2.93%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3646.60（+39.90　+1.11%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110687.25（+280.28　+0.25%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1626万3278（+41182　+0.25%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ