¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡ÛÂôÅÄ¾°Ìé¤¬Í½ÁªÆÍÇË¡¡ÅöÃÏ£³Ï¢Â³£Ö¤ØÁ°¿Ê¡Ö²¼´Ø¤ÏÂç¹¥¤¡£Áö¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö£Í£Î£Â£Ò²¼´Ø£·£ô£è¡¡£Â£Ô£Ó¤Ê¤¬¤È¥ª¡¼¥×¥ó£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡¿·ÅìÄÌ¿®ÇÕ¡×¤Ï£µÆü¡¢£²Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÂôÅÄ¾°Ìé¡Ê£²£¶¡á¼¢²ì¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î£²ÆüÌÜ£³£Ò¤Ç¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£Í¥Ä¥±¥Þ¥¤´º¹Ô¡£¥¤¥ó¾®ÎÓµþÊ¿¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢£²£Í¤Ç¤Ïº¹¤·µÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¤âÄ¾Àþ¤Ç¾®ÎÓ¤Ë¿¶¤êÀÚ¤é¤ì£²Ãå¡£½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ç£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¤¬¡¢£±ÁöÌÜ¤ËÅ¸³«¤¬°¤¯£µÃå¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¶Á¤¡¢Í½Áª¤ò£¹°ÌÄÌ²á¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·øµ¡¤Î£²£°¹æ¤¬ÁêËÀ¡£¡ÖÂ¤ÏÉáÄÌ¤Ç¥á¥Á¥ã¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£°ì½Ö¤ÎÂ¤Ï¤¤¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´Å¤¤¡£¤â¤¦¤Ò¤ÈÂÍß¤·¤¤¡×¤ÈÄ´À°¤ËÎå¤à¡£°ìÈÌÀï¤Î¸åÈ¾£Ò¤Ç¤ÏÂç³°£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ£²Ãå¡£½®Â¤â¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÅöÃÏ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Î¥ß¥Ã¥ÉÀï¢ª£¶·î¡Ö¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤ÈÏ¢Â³¤Ç£ÖÃæ¡£¡Ö²¼´Ø¤ÏÂç¹¥¤¡£Áö¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡£ÅöÃÏ£³Ï¢Â³£Ö¤Ø¡¢¤Þ¤º¤Ï½àÍ¥¤ò¥¥Ã¥Á¥ê¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¡£