　シークレットゲストとしてライブに参加した堺正章（Ｃ）ＴＯＫＹＯ　ＲＥＣＯＲＤＳ

　タレントの堺正章（７９）が５日、東京ガーデンシアターで開催されたＲｏｃｋｏｎ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｃｌｕｂのライブツアー「ＫＵＲＥ　５−５６　Ｐｒｅｓｅｎｔｓ　Ｒｏｃｋｏｎ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｃｌｕｂ　Ｔｏｕｒ　２０２５　ＦＯＲＥＶＥＲ　ＣＡＬＬＩＮＧ　−Ｓｔｉｌｌ　Ｒｏｃｋｉｎ’−」にシークレットゲストとして出演した。

　３月に堺とＲｏｃｋｏｎ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｃｌｕｂとしてリリースした「プンスカピン！」を披露。会場を熱狂させた。昨年のクリスマス公演に続く２度目の共演となったが、ブランクを感じさせない息のあった「プンスカピン！ダンス」に観客も一緒になって踊る姿もあった。

　配信限定予定だった「プンスカピン！」がＣＤリリースへとつながったのはステージ上でのやりとりがきっかけ。ＭＣでは岡本健一が「この勢いで今年は紅白目指しましょう！」と呼びかけた。堺が「紅白にわれわれが出てるんじゃないかと予想している方は拍手を」と問いかけると、大きな歓声が沸き起こった。

　さらに、１１月５日には堺をはじめとした一流の“ＳＨＯＷ　ＭＡＮ”たちとＲｏｃｋｏｎ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｃｌｕｂのコラボレーションアルバム「ＴＨＥ　ＳＨＯＷ　ＭＡＮ」がリリースされることがサプライズ発表された。アルバムには堺、大友康平、段田安則、ＮＯＫＫＯ、デーモン閣下、氣志團、亀梨和也、ＭＩＳＩＡが参加予定となっている。

　ツアー初日は大盛況で幕を下ろした。１１月の福岡公演へと続き、１２月２５日に横浜ＢＵＮＴＡＩでファイナルを迎える。