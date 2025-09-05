【FOOT×BRAIN＋】日本代表アメリカ遠征直前SP！吉田麻也が証言するW杯開催国のいま！



【動画】FOOT×BRAIN+ #730 日本代表アメリカ遠征直前SP 後編｜https://youtu.be/GzLjIJUFFiA

ライバル国を知る！シリーズ第4弾！日本代表アメリカ遠征直前SP！Ｗ杯の開催国でアメリカと、若き逸材が次々登場するメキシコを徹底解剖！

Ｗ杯優勝を目指す日本代表にとって避けて通れないライバル、北中米Ｗ杯開催国のアメリカとメキシコ。

名将ポチェッティーノ率いるアメリカの課題、アギーレ再登板で復活を遂げるメキシコの強さ、そして世界が注目する新星たち。

MLS・LAギャラクシーでプレーする吉田麻也の貴重な提言に、現地を知り尽くす識者の分析と選手の生の声を交え、日本が勝利するためのヒントを徹底検証！

＜出演者＞

【MC】勝村政信

【BRAIN】中村武彦（元MLS国際部）、百瀬俊介（メキシコ日本人初のプロサッカー選手）

【アシスタント】冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）





