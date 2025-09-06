「吉本新喜劇座員総選挙2025」の開票イベントが5日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で行われた。

4年目の総選挙。名乗りをあげた93人の座員が「どうか、清き1票を！」と呼びかけ、投票総数が初めて100万票を超えた。昨年まではアキ（56）が3連覇したが、今回は殿堂入りで出馬せず。

オープニング早々、司会のテンダラー浜本が「25位は信濃岳夫！」と読み上げると、信濃は笑顔でステージへ。ひとしきり喜びのコメントを述べた後、「リハーサルは以上です。信濃さん、ありがとうございました」（浜本）。例年なら今別府直之がだまされるドッキリで場内が沸いた。

注目の1位は、11万2602票を集めた山田花子（50）。昨年の3位から2ランクアップした。「来年、さらに努力して追われる立場から、追う立場、いろいろやっていきたい」と、花子らしいおとぼけコメント。アキは「男の子2人を育てながらの舞台は大変やと思います。祗園花月の帰りにスーパーで買い物して、そのまま京阪電車に乗っていた姿を思い出します」と、花子の見えない部分での努力をたたえた。

すると、花子は「褒められたことがないので（アキには）ボケてほしかった」と笑わせた。

8位の間寛平GMは「花ちゃんは陰で努力していた。でもこんなに票で差をつけられるとは…」と脱帽。

また、昨年の8位から10位にダウンした吉田裕は結果にがっくり。逆にライバルの清水けんじは5位に食い込んで満面の笑みを見せていた。

総選挙の上位25人と、ランクインできなかったが、じゃんけん選抜で勝ち抜いた5人（はじめ、もじゃ吉田、新井崇史、生瀬行人、野呂桃花）は「吉本新喜劇まつり2025〜選ばれし30＋1の座員たち〜」（10月31日。NGK）に出演する。

◆開票結果 ＜1＞山田花子＜2＞島田珠代＜3＞すっちー＜4＞酒井藍＜5＞清水けんじ＜6＞五十嵐サキ＜7＞小寺真理＜8＞間寛平＜9＞千葉公平＜10＞吉田裕＜11＞森田まりこ＜12＞佐藤太一郎＜13＞レイチェル＜14＞西川忠志＜15＞小林ゆう＜16＞咲方響＜17＞谷川友梨＜18＞松浦真也＜19＞安尾信乃助＜20＞岡田直子（21）信濃岳夫（22）諸見里大介（23）安井政史（24）ケン（25）高井俊彦