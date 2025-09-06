　6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比440円安の4万2630円と急落。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては388.75円安。出来高は1万1167枚となっている。

　TOPIX先物期近は3081ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.31ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42630　　　　　-440　　　 11167
日経225mini 　　　　　　 42625　　　　　-445　　　187724
TOPIX先物 　　　　　　　　3081　　　　 -28.5　　　 12777
JPX日経400先物　　　　　 27680　　　　　-270　　　　 575
グロース指数先物　　　　　 763　　　　　　-6　　　　1106
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース