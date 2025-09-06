日経225先物：6日0時＝440円安、4万2630円
6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比440円安の4万2630円と急落。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては388.75円安。出来高は1万1167枚となっている。
TOPIX先物期近は3081ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.31ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42630 -440 11167
日経225mini 42625 -445 187724
TOPIX先物 3081 -28.5 12777
JPX日経400先物 27680 -270 575
グロース指数先物 763 -6 1106
東証REIT指数先物 売買不成立
