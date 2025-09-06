9月5日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。何をしても「反省してない」と炎上してしまう渡部建が、相方・児嶋一哉との何気ない2ショット写真でも「逆だろ！」「偉そう」と声を寄せられたと語った。

【映像】炎上した渡部建の写真ポーズ

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、「10代目ミスマリンちゃん」の賀村恵都、ABEMAで放送された恋愛番組『シャッフルアイランド Season5』に出演していたあのん、4代目ミスワリンの澪花とともに、さまざまな企画に挑む。

今回の企画は、炎上を恐れる芸能人の怒りをブチギレ芸人がネタで代弁する「ブチギレ代行」。AMEMIYAは渡部建に代わって「ふざけんじゃねえと思いました」というネタを披露した。

AMEMIYAは「あれからもう5年 ずっと反省してる なのに現在もちょっとしたことで『反省してない』たびたびSNS炎上 ふざけんじゃねえ！と思いました」「コンビで写真撮る 相方は前で手を組んだ 自分は後ろで組んだら 『反省してない』ふざけんじゃねえ！と思いました」と弾き語り。その後もLOOPに乗ったり短パンを履いただけで「反省してない」と炎上する歌が続いた。

渡部は2ショット写真のポーズを再現し、実際に寄せられた「逆だろ！」「なんでお前偉そうに手を組んでいる」といった声を紹介。普通に生活しているだけなのに何かと炎上してしまうとトホホ顔で訴えた。