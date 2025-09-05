マキアージュから新登場♡ツヤ続く次世代リップ「リップグロウボム」

マキアージュから待望の新リップ「リップグロウボム」が登場します。色もちの良さに加え、透明感あふれるツヤが長時間続く次世代リップティント。資生堂初の「グロウブーストテクノロジー」により、唇をほんのり染めながらオイルの層でツヤとうるおいをキープします。2025年10月21日（火）より発売される全7色は、気分を高めるネーミングも魅力。ふっくらぷるぷるな唇を叶えるニュースをお届けします♡

マキアージュの次世代リップティント

「リップグロウボム」は、ティントの色持ちに加え、つけたてのようなツヤをキープできる新しい発想のリップです。

資生堂初の「グロウブーストテクノロジー」を採用し、2種のツヤオイルが塗布時にはじけて層を形成。これにより発色・ツヤ・なめらかさが最大8時間続きます※。

さらに濃密美容オイルと保湿美容成分（アラントイン、グリセリンなど）を配合し、乾燥しやすいティント特有の悩みを解消。まるで美容液のようなうるおいケアを叶えてくれます。

※当社調べ。効果には個人差があります。

全7色展開♡気分高まる「ボム」ネーム

「リップグロウボム」は、すべての色に“ボム”と名付けられた7色展開。チップで軽く混ぜてから塗布することで、透明感のある発色とふっくらとしたツヤ感を楽しめます。

5g入りで価格は2,800円（税込3,080円）。日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍し、ネーミング通りの弾けるような仕上がりを演出します。

ブランド20周年を迎えるマキアージュ

2005年に誕生したマキアージュは、ベースメイクとポイントメイクを通じて一人ひとりの美しさを引き出すブランドです。

2025年には20周年を迎え、新たなメッセージ「きれいは、みんなで進んでく。」を掲げ、進化を続けています。

最新リップ「リップグロウボム」もまた、その想いを体現したアイテム。トレンドを超えて、日常に寄り添う美しさを提案しています♪

未来のリップケアを叶える一本

マキアージュが贈る「リップグロウボム」は、色・ツヤ・うるおいをすべて兼ね備えた新感覚のリップティントです。

乾燥知らずの仕上がりで、自信を持って笑顔を彩れる存在に。全7色からお気に入りを見つければ、毎日のメイクがもっと楽しくなるはず。

20周年を迎えたブランドが提案する新しい美しさを、ぜひ体感してみてください♡