¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯11¡½0³ÚÅ·¡Ê5Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÂæÉ÷15¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÅìµþ¤«¤é¤Î°ÜÆ°¤¬ÃÙ¤ì¡¢Å¨ÃÏÂçºå¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï³«»Ï¤¬¸á¸å7»þÈ¾¤Ë¤º¤ì¹þ¤ó¤ÀÆüËÜ¥Ï¥à¤À¡£
¡¡¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤òÁè¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï³ÚÅ·¤òÁê¼ê¤Ë8ÅÀ¤ÎÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë»î¹ç³«»ÏÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤ÎÆÀÅÀ·Ð²á¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢Æó²ó¤Þ¤Ç¤Ë6ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡Éé¤ò·èÄêÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬²á¤®¤ëÀèÀ©¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î18°ÂÂÇ¤Ç11ÆÀÅÀ¡£Ã¯¤·¤â¤¬µ¤Ê¬¤è¤¯µ¢Ï©¤Ë½¢¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÌýÃÇÂçÅ¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¤µ¤é¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡×Î×¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀï¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È3Ï¢ÇÔÃæ¤ÈÄ´»Ò¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Í¸¶¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ´û¤Ë10¾¡¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³3Àï¤Ï¤¤¤º¤ì¤â1¥¤¥Ë¥ó¥°4¼ºÅÀ°Ê¾å¤ÈÆÍÁ³Êø¤ì¤ë°ÊÊ¤¬¹õÀ±¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÅÐÈÄ¤È¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Í¸¶¤âº£²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½éÅÀÅô¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤±¤ëÅêµå¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë