◆パ・リーグ オリックス２―０日本ハム（５日・京セラドーム）

日本ハムはドタバタ移動の末にゼロ封負けを喫し、ソフトバンクにマジック１８が点灯した。

東京から大阪への当日移動。東海道新幹線が台風１５号に伴う大雨の影響で、一時運転を見合わせ。東京駅を６９分遅れで出発したが、静岡で２時間を超える足止めを食らうなど影響は続き、新大阪着は４時間２２分遅れの午後５時２２分だった。車内で約７時間を過ごし、球場入りは約４時間遅れの午後６時５分。フリー打撃は行わず、ティー打撃、ノックなどウォーミングアップを含め４０分程度の練習で試合に臨んだ。

９回１死満塁のチャンスも、代打マルティネスが遊ゴロ併殺打。新庄監督は「（マルティネスは）左中間、イメージあったけどね。でも新幹線で７時間？ 負けはしましたけどけががなかったから、それが一番。練習もできなくて、こういう結果になりますね。やっぱ打つ方では準備が大事っていうことが分かった試合」と振り返った。

８月１日には、北海道からの大阪移動が大幅に遅れ、１６分遅れで試合を行ったが、前回以上の開始遅れ。新庄監督は前回同様にインスタでスタメンを発表し「ストレッチは新幹線で頼むばい」と呼びかけたが、その打線が不発。ドタバタ移動では前回も敗れており、連敗となった。指揮官は「珍しいよね、年に２回って。２度あることは３度ないで欲しいわ、こればっかりは」と苦笑した。

首位ソフトバンクも勝ったことで、ついにマジック１８が点灯。「勝手に書いて（笑い）。今日はけががなかったということで、明日、デーゲームなんでいきましょう」と前向きに話していた。