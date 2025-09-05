◇パ・リーグ 日本ハム０―２オリックス（2025年9月5日 京セラD）

日本ハムが敗れ、自力優勝が消滅。ソフトバンクに優勝マジック18が点灯した。

台風15号の影響で東京から7時間をかけての移動。午後7時30分に開始時間を遅らせ、午後11時過ぎに1死満塁で代打・マルティネスの併殺打で試合が終了した。

以下、新庄剛志監督（53）との一問一答。

――マルティネスの遊ゴロ併殺で終わった。

「最後は左中間のイメージあったけどね。でも昨日試合が終わって、新幹線で7時間？7時間の移動で負けはしましたけど、ケガがなかったから本当によかったです。それが1番です。練習もできなくて、こういう結果になりますよね。準備が大事っていうことが分かったので」

――新幹線7時間移動は厳しい。前回（8月）も移動トラブルがあった。

「こればっかしは。珍しいよね。年に2回って。2度あることは3度ないでほしい」

――中止を要請するなど検討したか？

「ないない。ないです、そんなの。こういうトラブルだって人生、生きてたらありますよ」

――今日の負けでソフトバンクに優勝マジックが…。

「勝手に書いて。今日はケガがなかったっていうことで。明日デーゲームなんで、いきましょう」