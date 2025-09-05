土屋アンナのマネージャーでもある母が、ステージ4のすい臓がんで余命宣告されていたと告白。1年間で13kgも体重が減ってしまったと明かした。

【映像】1年間で13キロ減…髪を剃り上げた土屋アンナの母

9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは高橋真麻。

密着したのは土屋アンナ（41）の母・眞弓さん（67）。マネージャーとしてアンナに寄り添い続けていたが、昨年6月、すい臓がんで1年半の余命宣告を受けた。

治療のために緊急入院した眞弓さんは、がんの影響で胃に溜まってしまった3リットルの液体を5日間飲まず食わずで吸い出した。続いて抗がん剤治療がスタート。注射針が体質に合わないため、現在は「ポート」という医療機器を胸に埋め込み抗がん剤を投与している。

余命宣告から1年、今も抗がん剤治療を続けている眞弓さん。治療前は52kgあったという体重が現在は39kgになり1年で13kg減ってしまったことを告白。眞弓さんは「健康でなんでも美味しいねって食べるのはとても幸せなこと」と明かした。