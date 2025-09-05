【GU値下げ】でゲットさせてーーーッ！ 大人コーデに合う♡「即戦力トップス」

そろそろ秋物が欲しいけど、せっかくなら今から使えるアイテムを選びたい。そんな人は【GU（ジーユー）】をチェックしてみて。GUでは、今の時期から即戦力になりそうなトップスがお値下げ中なんです。女性らしいレースのノースリーブやシアー素材のトップスなど、今から秋口まで大人コーデに使えそうな便利アイテムをご紹介します。

女性らしい華やぎを醸し出すレーストップス

【GU】「ブラフィールクロップドレースT（ノースリーブ）」\1,490（税込・セール価格）

繊細な花柄のレース模様が魅力的なノースリーブのトップス。程よいハイネックデザインが上品な雰囲気を醸し出しています。カップ付きなので一枚で着られるのも嬉しいポイント。まだ暑い今の時期は一枚で着て、秋にはカーディガンやジャケットを羽織って、とロングシーズン活躍しそう。コーデに女性らしい華やぎを添えたい時に頼れる一枚です。

ワントーンコーデをエレガントに格上げ

レースのトップスによって白のワントーンコーデもエレガントに格上げ。クロップド丈とロングスカートとのバランスが絶妙でスタイルアップ効果も期待できそうです。足元は大胆に肌見せし、抜け感を演出。パープルのカーディガンが差し色になって淡色コーデを引き立て、可憐な大人の女性らしさを醸し出しています。

バックスタイルも手を抜かないシアーTシャツ

【GU】「ドライシアーT（長袖）」\990（税込・セール価格）

上品な透け感が特徴の長袖Tシャツ。後ろ側はクロスデザインになっていて、バックスタイルもサマ見えします。中に合わせるもので雰囲気を変えられるので、さまざまなスタイリングが楽しめそう。袖は指先まで隠れる長さで、フィンガーホール付きなので残暑の日焼け対策にも重宝しそうです。スポーツシーンからデイリー使いまで幅広い着こなしができるはず。

大人のマリンスタイル風コーデ

こちらは白のショートパンツとの「大人の海コーデ」。「程よい透け感なので、水着を中に仕込んであえて透けさせるのもオシャレ」とスタッフのKumikoさん。バッグやサンダルはあえて、ブラウンやブラックにして大人っぽくまとめ、リゾート感がありつつも上品な着こなしに導いています。

writer：Yuri.H