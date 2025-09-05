嵐の櫻井翔が主演する日本テレビ「放送局占拠」は、６日に第８話が放送される。前週は「２４時間テレビ」の影響で放送がなく、２週間ぶりの最新話となる。

テレビ局を占拠している武装集団「妖（あやかし）」の正体が次々と明らかとなり、残るは「座敷童」だけ。新人ＡＤの忽那（齊藤なぎさ）や情報分析官の三宅（吉田芽吹）、番組アシスタントの真鍋（宮部のぞみ）らが怪しまれる中、ここにきて「２人いる説」が浮上している。

公式サイトにある２枚の写真が別人に見えることが根拠で、１つは相関図の写真。向かってやや右側を向いている座敷童は、露出しているあご部分が丸みを帯びている。対して、妖党サイトの写真では、向かってやや左側を向いており、あご部分がシャープ。明度が違うことは明白だが、それにしても仮面や花飾りの色が違うように見える。

ネットでも考察が進んでおり、Ｘでは「座敷童の雰囲気がなんか違う…これ同一人物じゃないだろ…？もしかして座敷童２人いる？」「やっぱり座敷童は２人いるよね？写真が違う人にしか見えない。」「座敷童は２人いるかと思います ２つの写真で顎が違うのでそう思いました」などの声が並んでいる。