ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö¥±¥¬¤¬¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×°Ì´¤Î¿·´´Àþ£·»þ´Ö°ÜÆ°·Ð¤Æ»î¹ç¤Ï´°ÇÔ¡¡¥½¥Õ¥È£Â£ÍÅÀÅô¤âÁ°¸þ¤¯¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤â¿ÍÀ¸À¸¤¤Æ¤¿¤é¤¢¤ë¡×
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£²¡Ý£°ÆüËÜ¥Ï¥à¡×¡Ê£µÆü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¹¶¼é¤Ë¥ß¥¹¤¬¶Á¤¡¢ÄËº¨¤Îº£µ¨£±£°ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡£¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï£³¤Ë³«¤¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯£±£¸ÅÀÅô¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡Æ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÂæÉ÷£±£µ¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¥Á¡¼¥à°ÜÆ°¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ±ä¡£µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¸áÁ°£±£°»þÈ¾¤ËÅìµþ±Ø½ÐÈ¯¤Î¿·´´Àþ¤¬ÃÙ¤ì¡¢£±£±»þ£´£°Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¡£¸á¸å£°»þ£³£µÊ¬¤´¤í¤Ë±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Î¤¿¤áÀÅ²¬±Ø¤ËÄä¼Ö¡£¸á¸å£³»þ¤Ë±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢ÀÅ²¬±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¸á¸å£µ»þ£²£°Ê¬¤Ë¿·Âçºå±Ø¤ËÅþÃå¡£µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ë¤Ï¸á¸å£¶»þ£µÊ¬¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥·¡¼¥º¥ó²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÆùÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò³Ý¤±¤ë°Ì´¤Î¿·´´Àþ£·»þ´Ö°ÜÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏºÇ¸å¤Î£±»àËþÎÝ¤Ç¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê·ë²Ì¤ÏÊ»»¦¡Ë¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¸å¡¢º¸Ãæ´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºòÆü»î¹ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿·´´Àþ£·»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¡£Éé¤±¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥±¥¬¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬£±ÈÖ¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡ÖÎý½¬¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Þ¤¢¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£½àÈ÷¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»î¹ç¡×¤È¼«¤é¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÝÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï£¸·î£±Æü¤Ë¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÌ³¤Æ»¤«¤éÂçºå¤Ø¤Î°ÜÆ°ÊØ¤¬ÃÙ¤ì¡¢Áª¼ê¤Îµå¾ìÅþÃå¤¬Í½Äê¤è¤ê£³»þ´Ö¤âÃÙ¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£»î¹ç³«»Ï¤âÍ½Äê¤è¤ê£±£¶Ê¬ÃÙ¤ì¤Î¸á¸å£¶»þ£±£¶Ê¬¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£¡ÖÄÁ¤·¤¤¤è¤Í¡¢Ç¯¤Ë£²²ó¤Ã¤Æ¡££²ÅÙ¤¢¤ë¤³¤È¤Ï£³ÅÙ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÀÅô¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤â¿ÍÀ¸À¸¤¤Æ¤¿¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ÌÀÆü¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤ÏÍ½Äê¤Î¸á¸å£¶»þ¤è¤ê¤â£±»þ´ÖÈ¾ÃÙ¤é¤»¤¿¸á¸å£·»þ£³£°Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï¤É¤³¤«½¸ÃæÎÏ¤ò·ç¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡£»°²ó¤Ë£±»à»°ÎÝ¤ÎÀèÀ©¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¸Þ½½È¨¤Î¥Ð¥ó¥È¸«Á÷¤ê¤Ë¡¢»°Áö¤Î»³åÑ¤¬Èô¤Ó¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ìá¤êÀÚ¤ì¤º¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤â»×¤ï¤ºÂç¤¤¯Â©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¹¥µ¡¤Ë°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¤È¡¢¸Þ²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÊá¼ê¤ÎÅÄµÜ¤¬ÅðÎÝ¤ò»É¤½¤¦¤È¤·¤¿ÆóÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬Âç¤¤¯¾å¤Ë¤½¤ì¤Æ°Á÷µå¤Ë¡£ÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¾Àî¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£²ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶å²ó¤Ë£±»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂåÂÇ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬Ê»»¦¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤Ï¸á¸å£±£±»þ¤À¤Ã¤¿¡£