米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは５日、イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ、５４）に対し、最大１兆ドル（約１４８兆円）規模の報酬案を提示した。

マスク氏をテスラＣＥＯに引き留めることを主な目的としており、異例の巨額報酬となる。１１月６日に開催されるテスラの株主総会で議案として提出される。

報酬案では、今後１０年間の時価総額や業績に関して複数の評価項目が設けられ、達成状況に合わせてテスラ株を段階的に支給する仕組みだ。時価総額を現在の約１兆ドルから８兆５０００億ドルに引き上げることや、１００万台のロボタクシーを運行することなどが評価項目に掲げられている。

すべてを達成すれば、報酬は最大１兆ドルに達するという。マスク氏の資産額は現在３７８０億ドルで世界一だが、世界で初めて資産額が１兆ドルを超える可能性がある。

テスラの株主総会は昨年６月、マスク氏に５６０億ドル規模の報酬案を承認したが、米デラウェア州の裁判所は昨年１２月、承認の過程に問題があったとして無効の判断を下した。テスラは控訴したが、マスク氏に十分な報酬を支払えない状態が続いており、巨額報酬でＣＥＯにつなぎとめ、経営に専念させる狙いがある。

マスク氏はテスラ以外にも宇宙開発企業スペースＸのＣＥＯを務めており、ＡＩ開発企業ｘＡＩやＳＮＳ大手Ｘ（旧ツイッター）なども率いている。テスラの取締役会は、マスク氏が他の事業に注力するあまり、テスラの経営への関心が薄れるリスクを懸念しているとみられる。（ニューヨーク支局 小林泰裕）