ディオール♡2025-2026ウィンター新作「スライダー」ホーボーバッグ

2025-2026年ウィンターコレクションで登場した「ディオール スライダー」ホーボーバッグは、曲線美とクリーンなラインが魅力のエレガントなアイテム♡ブラック・グレー・コニャックのしなやかなレザーに象徴的なディオールオブリークジャカードをあしらい、日常使いにもラグジュアリー感をプラス。ショルダーストラップやリベット、トップステッチなど細部までこだわりが光ります♪

曲線美と機能性を兼ね備えたデザイン



© JACKIE NICKERSON

ディオール スライダーは、ミディアムとラージの2サイズ展開。広々としたメインコンパートメントにはダブルジッパークロージャーを採用し、実用性も抜群です。

控えめなフロントの“DIOR”シグネチャーが、上品さを引き立てます♡

しなやかなレザーと洗練ディテール



ブラック・グレー・コニャックのレザーに、象徴的なディオールオブリークジャカードを組み合わせ、スライド式金具やリベット、丁寧なトップステッチで仕上げ。

モダンながらメゾンの伝統に敬意を払ったデザインです♪

【ABC-MART秋キャンペーン】ベロア×厚底スニーカーで楽しむY2K♡

価格と発売情報



Dior Slider ホーボーバッグ ミディアム

Dior Slider ホーボーバッグ ラージ

Dior Slider ホーボーバッグ ラージ

ミディアムサイズは税込440,000円、ラージサイズは税込510,000円～580,000円。

8月21日より全国のディオールブティックと公式オンラインブティックで購入可能です。新しいシーズンのエッセンシャルアイテムとして、ワードローブに加えたい逸品です。

ディオールバッグで冬のスタイルを格上げ



「ディオール スライダー」ホーボーバッグは、税込440,000円～580,000円で、2025-2026年ウィンターコレクションより全国ディオールブティックと公式オンラインブティックで発売中♡

曲線美と実用性を兼ね備えたデザイン、ブラック・グレー・コニャックの上質レザー、控えめなロゴのラグジュアリー感で、冬のコーデを格上げしてくれます♪