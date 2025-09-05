ディオール♡2025-2026ウィンター新作「スライダー」ホーボーバッグ
2025-2026年ウィンターコレクションで登場した「ディオール スライダー」ホーボーバッグは、曲線美とクリーンなラインが魅力のエレガントなアイテム♡ブラック・グレー・コニャックのしなやかなレザーに象徴的なディオールオブリークジャカードをあしらい、日常使いにもラグジュアリー感をプラス。ショルダーストラップやリベット、トップステッチなど細部までこだわりが光ります♪
曲線美と機能性を兼ね備えたデザイン
© JACKIE NICKERSON
ディオール スライダーは、ミディアムとラージの2サイズ展開。広々としたメインコンパートメントにはダブルジッパークロージャーを採用し、実用性も抜群です。
控えめなフロントの“DIOR”シグネチャーが、上品さを引き立てます♡
しなやかなレザーと洗練ディテール
ブラック・グレー・コニャックのレザーに、象徴的なディオールオブリークジャカードを組み合わせ、スライド式金具やリベット、丁寧なトップステッチで仕上げ。
モダンながらメゾンの伝統に敬意を払ったデザインです♪
価格と発売情報
Dior Slider ホーボーバッグ ミディアム
Dior Slider ホーボーバッグ ラージ
Dior Slider ホーボーバッグ ラージ
ミディアムサイズは税込440,000円、ラージサイズは税込510,000円～580,000円。
8月21日より全国のディオールブティックと公式オンラインブティックで購入可能です。新しいシーズンのエッセンシャルアイテムとして、ワードローブに加えたい逸品です。
ディオールバッグで冬のスタイルを格上げ
「ディオール スライダー」ホーボーバッグは、税込440,000円～580,000円で、2025-2026年ウィンターコレクションより全国ディオールブティックと公式オンラインブティックで発売中♡
曲線美と実用性を兼ね備えたデザイン、ブラック・グレー・コニャックの上質レザー、控えめなロゴのラグジュアリー感で、冬のコーデを格上げしてくれます♪