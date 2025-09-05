¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤¹¤±¤É»Ä¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤¿¤á¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¾¡ÍøÍ¥Àè¤Î¤¿¤á¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀàÊÑ³×á
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯11¡½0³ÚÅ·¡Ê5Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¤¬¡¢2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë5¹æÀèÀ©3¥é¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸Å¼Õ¼ù¤ÎÅê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦ÍãÀÊºÇÁ°Îó¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡ÖºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ð¥ó¥È¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤ÄÊý¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÆü3ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢º£µ¨45ÂÇÅÀÌÜ¡£2022Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿42ÂÇÅÀ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤È¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ËÒ¸¶Âç¤Ï¿ô»ú¤Ïà´ãÃæá¤Ë¤Ê¤¤¡£¡Ö¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤«¡¢Á´¤¯Æ¬¤óÃæ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤¤¤¤Áª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤±¤¬¤»¤º¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤±¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¿ô»ú¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤Ï»Ä¤êÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËèÆüËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ø¤Î»²²ÃÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤òÂÎ¤Î¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤Ë½¼¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï»Ä¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡£Áö¹¶¼é¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ëËÒ¸¶Âç¤¬º£¡¢¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£