¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬5Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¡Ê¶âÍË¸å3¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÏ·¸å¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×´ë²è¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤â¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Êë¤é¤·Êý¤ò¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤¿¡£½÷ÀÆ±»Î¤ÇÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊÌ¤ÎÉô²°¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ²á¤´¤¹¡ÖÍ§¤À¤Á¶áµï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡Ö»ä¤È½»¤á¤ë¤Î?¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¼¹ï¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢º£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¡¢¿·Ê¹¤ÎÀÞ¤ê¹þ¤ß¤Ç°ìÈÖºÇ½é¤Ë¸«¤ë¤Î¤¬¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¤ªÃÍÃÊ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÈÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤òµó¤²¡¢¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤È¤«¡£¤ªÉô²°¤Î¹¤µ¤Ï20Ê¿ÊÆ¤¯¤é¤¤¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡ÖÀ¨¤¯¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¡¢Ãë´Ö´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¼«ÎÏ¤Ç½»¤à°Æ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬³°¤Ë½Ð¤Æµ¢¤ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌäÂêÅÀ¤âµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢Í§Ã£¤È²á¤´¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡£·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤··ù¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÍ§¿Í¤È½»¤à°Æ¤òµó¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶¦Æ±À¸³è¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤ÏÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬ÎÙ¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤Ç¤¤ì¤Ð»ä¤è¤ê¤ª¼ã¤¤Êý¤ÎÊý¤¬¡×¤ÈÍýÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£