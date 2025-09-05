フリーアナウンサーの有働由美子（56）が5日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に生出演。TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜正午）の放送内容に抗議する場面があった。

「抗議があって、他局なんですけどTBSの安住アナウンサーの日曜日の朝のラジオで事実と違うことが放送されていまして」と切り出した有働アナ。同ラジオでは、数年前の北海道旅行で有働アナが安住アナの実家を訪れた話が紹介されていた。

有働アナは北海道で自然を満喫するプランを立てていたものの、現地で急きょ予定を変更したいと思い、安住アナに「どっかない?」と相談。「いくつかのお店とうちの実家行ったらどうですかって言われて」と提案され、迷惑がかかると遠慮しながらも安住宅を訪問したことを振り返った。「そのころ安住さん独身だったし、3周くらい回って私を両親に紹介したいのかなみたいな裏読みもして」とユーモアたっぷりに語った。

しかし、「安住氏のラジオによると、私が行きてんだわーみたいになったっていうね」と有働アナが実家訪問を希望したように伝えられたという。「（ラジオが）楽しい話になればいい、別にいいわと思った」としながらも、「今日ここ（ニッポン放送）に来たら、熊ちゃんも抗議があるって」とアシスタントの熊谷実帆アナも抗議があることが判明し、同番組内で安住アナのラジオへの言及を決めたことを明かした。

「安住さんは『うどうのらじお』の話をしてくださるじゃないですか。話の流れで私の名前もちょこっと出してくださるときがあるんですけど、私ニッポン放送の熊谷と申しますが、“文化放送の熊谷さん”って」と熊谷アナ。「それを聞いてて、およよっと思いましたね」と安住アナの痛恨ミスを指摘していた。