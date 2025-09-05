「嵐」二宮和也（42）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、公開中の主演映画「8番出口」（監督川村元気）の大ヒットぶりに感謝をつづった。

同作は観客動員数100万人を突破。13日に東京・六本木のTOHOシネマズ六本木ヒルズで記念舞台あいさつを開催することが発表された。

二宮もXで「皆様！映画8番出口が観客動員数100万人を突破しました！！！！」と報告。「凄すぎる、、、これからも沢山の方々が映画館に訪れます様に」と願いを込めてつづった。

同作は同名のゲームが原作。地下鉄の通路に異変を察知したら引き返さないと、無限にループするという迷路に閉じ込められた男（二宮）が、脱出を目指すサスペンス。

その特異な世界観から、海外でも評価が高く、カンヌ映画祭をはじめトロント、シッチェスと海外映画祭への出品が決定した。

二宮の報告に、「すごーい！おめでとうございます！」「そのうちの一人になれてるなんて、光栄ですっ！」「まだまだ異変をさがしに行きますよ〜」「見る度に新しい発見や感動が！まだまだ見に行きます！」と祝福の投稿が相次いでいた。