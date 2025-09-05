「津久井やまゆり園」を訪れ、犠牲者への思いを話す成田真由美さん＝２０１６年７月３１日、相模原市緑区

輝かしい功績を打ち立てた笑顔の奥には、いつも強い信念があった。パラリンピックの競泳で６大会に出場し、日本選手最多の金メダル１５個を手にした成田真由美さん。苦難続きの競技生活でも笑顔を絶やさず、障害者への理解促進にも全力で向き合っていた。「パラスポーツを通じて多くの人に障害者の生活を考えてほしい」。国内外のパラアスリートをけん引した「水の女王」の悲報に、地元関係者に深い悲しみが広がった。

「泳ぐのが好き。好きだからパラリンピックに出る」。成田さんが本拠地にしていた横浜サクラスイミングスクール（横浜市青葉区）。プールサイドに車いすを止めて水中に身を委ね、力強いストロークで進んでいく。

１３歳で脊髄炎を発症して下半身がまひし、車いす生活になった。２３歳で水泳を始めたが、練習中に足が震えてコーチに制止されることも。体温調節ができず、激しい練習のたびに冷水で体を冷やす過酷なトレーニングを続けてきた。

「練習は楽しくない。苦しいですよ。でも、楽しかったら競技者じゃなくなっちゃう」。笑顔の奥に、常にトップアスリートとしての誇りを持ち続けた。