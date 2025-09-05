イタリア出身の世界的ファッションデザイナー、ジョルジオ・アルマーニさんが亡くなりました。91歳でした。

アルマーニさんは、41歳の時にファッションブランド『ジョルジオ アルマーニ』を設立。柔らかくて着心地のいいスーツを作り上げ、ファッション界に革命を起こしました。

人気に火を付けたのは、アルマーニさんが衣装デザインを担当した映画『アメリカン・ジゴロ』。主演のリチャード・ギアさんが身にまとう、上質なスーツのカッティングがセレブたちに衝撃を与えたと言われています。

常に革新的なアイデアを生み出し、“モードの帝王”と呼ばれたアルマーニさん。親日家としても知られ、東日本大震災の際には、日本に多額の義援金を寄付し、被災した子どもたちの就学などを支援していました。

創業から50年。最期まで現役を貫き、ファッション界に君臨し続けた“帝王”は、愛する人々に囲まれ、ふるさとミラノで安らかに息を引き取ったといいます。

ミラノでは、現地時間6日と7日に一般の弔問客が参列できる斎場が設けられるということです。

（9月5日放送『news every.』より）