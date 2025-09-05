歌手堺正章（79）が5日、東京ガーデンシアターで開催されたRockon Social Clubのライブツアー「KURE 5−56 Presents Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING−Still Rockin'−」に、シークレットゲストとして出演した。

同バンドは、伝説的復活をした男闘呼組メンバーを中心とした寺岡呼人（57）プロデュースによるバンド。25年3月、堺正章＆Rockon Social Clubとしてリリースした「プンスカピン！」を披露し、会場を熱狂させた。

24年のクリスマス公演に続く2度目の共演となったが、ブランクを感じさせない息のあった「プンスカピン！ダンス」に観客も一緒になって踊る姿もあった。

配信限定予定だった「プンスカピン！」がCDリリースへとつながったのはステージ上でのやりとりがきっかけだったことから、岡本健一（56）が「この勢いで今年は紅白目指しましょう！」と呼びかける一幕もあった。

堺が「紅白に我々が出てるんじゃないかと予想している方は拍手を」と会場に問いかけると、観客から大きな歓声が沸き起こった。

さらに、堺をはじめとした一流“SHOW MAN”たちとRockon Social Clubのコラボレーションアルバム「THE SHOW MAN」の11月5日リリースをサプライズ発表。コラボレーションアルバムには堺正章、大友康平（69）、段田安則（68）、NOKKO（61）、デーモン閣下（62）、氣志團、亀梨和也（39）、MISIA（47）が参加予定だ。

ダブルアンコールを含む全21曲を披露し、ツアー初日は大盛況のうちに幕を下ろした。同ツアーは11月の福岡公演へと続き、12月25日、横浜BUNTAIでファイナルを迎える。