YOSHIKIが監督＆豪華ハリウッド俳優が出演！美麗-Bi-ray-「Butterfly」ストーリーバージョンのMV公開

美麗-Bi-ray-が、デビュー曲「Butterfly」のアコースティックバージョンを9月5日に配信リリース。「Butterfly」のストーリーバージョンのMVも公開した。

■映画『BRIDE HARD』主演のレベル・ウィルソンをはじめ、アンナ・キャンプ、ダヴァイン・ジョイ・ランドルフらが出演

今作のMVは、YOSHIKIが監督を手掛け、自らも出演。映画『BRIDE HARD』主演のレベル・ウィルソンをはじめ、アンナ・キャンプ（『ピッチ・パーフェクト』シリーズ）、ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ（2024年アカデミー賞助演女優賞受賞）、ジジ・ズンバド、コリーン・キャンプら、ハリウッドを代表する女優陣が名を連ねる。

ロサンゼルスの街並みを舞台に、美麗-Bi-rayの4人と豪華キャスト、そしてYOSHIKIが交錯。冒頭のシーンから、ハリウッド女優と美麗、そしてYOSHIKIが交差するシーンまでが、緻密に計算されたワンカット撮影で描かれている。

わずかな視線や歩みの一歩まで綿密に設計されたブロッキングを一度きりのカメラワークで捉える挑戦は、映画『バードマン』を想起させる。編集を排したノーカット演出が生み出す緊張感と没入感は、観る者を音楽と物語の渦へと引き込み、MVの枠を超えたショートフィルムのような映像世界を実現している。

さらに、YOSHIKが作詞作曲し美麗-Bi-rayが主題歌を務めた、サイモン・ウェスト監督の映画『BRIDE HARD』のシーンを挿入し、MVの物語とリンクさせている。

メンバーのMichelleは「小さい頃から『ピッチ・パーフェクト』を観ていて、アンナ・キャンプさんはずっと憧れの存在でした。まさか自分がその方々と同じ作品に出演できるなんて夢のようです」とコメント。本人にとっても大きな意味を持つ作品となった。

音楽と映画、日本とハリウッドの枠を超えて展開される今作は、美麗-Bi-rayのあらたな可能性を提示する大きな一歩。デビュー間もないながらも、グループは確かな存在感を示し始めている。

