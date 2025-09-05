ポルノサイトなどでの年齢確認が厳格化されたイギリス。年齢確認の方法がユーザーの自己申告ではなく、顔認証や写真付き身分証をアップするなど非常に厳しくなりました。

エロが見たい！と思えば、堂々と年齢認証すればいいだけの話。もちろん未成年はダメです。オンライン安全法として、未成年を有害コンテンツから守るのが目的ですから。

それでも見たいイギリスの未成年と、成人なのになぜか年齢認証できない人、身分証をアップしたくない人たちがいるわけで…。

結果、年齢確認を無視する違法サイトへのトラフィックが増加していることがわかりました…。

年齢認証を回避する人々

イギリスのエロサイト事情について、The Washington Post紙が解析調査。法律を順守するエロサイトは閲覧数が減り、年齢確認をスルーする違法サイトが人気を高めているという、なんとも本末転倒な状態になっていることがわかりました。中には、昨年比3倍のトラフィックになった大繁盛サイトも。

ポルノサイトはもちろん、RedditやDiscordなどコミュニケーションサイトも年齢確認が必要に。これを回避するため、イギリスでは法律施行後から、VPNの利用が急増しています。

また、ネットではゲーム『DEATH STRANDING』の写真モードで年齢認証を突破する術などがシェアされています。

年齢認証をしないサイトも多い

年齢認証を回避する術がネットで出回る一方で、そもそも年齢認証をしないプラットフォームが多くあるのも事実。

前述のPost紙の調査では、90の大手ポルノサイトをチェック。VPNを使いイギリス在住と偽りアクセスしたところ、14のサイトで年齢認証がいっさい行なわれていないことがわかりました（そして、その14のサイトすべてがトラフィック爆増中というね…）。

Post紙の取材に対して、イギリス当局からサイト運営側を調査していくという回答を得るも、上記の14のサイトのうち当局の調査リストにあったのは1つのみ。まだまだ後手に回っている印象は否めません。

エロへの熱意

Pornhubの親会社Ayloは、イギリスのやり方に苦言を呈しています。

多くのポルノサイトが、コンテンツ管理者やアップロードされた情報を認証する術を持たないこと、また法自体に矛盾があり、大規模な法的効果がないことを挙げ、年齢認証の厳格化自体が難しいと指摘しています。

ユーザーが年齢認証を避けたいと思ったとき、アダルト向けコンテンツ自体を見るのをやめることはないと、我々はよくわかっています。 ただ、無責任なプラットフォームへと流れるだけなのです。

イギリス政府は、エロ心を甘く見ているようですね…。