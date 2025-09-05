俳優の芦田愛菜さん（21）が現地時間4日、イタリアで開催中の『第82回ベネチア国際映画祭』に、岡田将生さん（36）、細田守監督とともに出席。ワールドプレミア上映後、10分を超えるスタンディングオベーションを受けました。

アウト・オブ・コンペティション部門に選出された、映画『果てしなきスカーレット』（11月21日公開）は、父を殺された王女・スカーレットが復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語です。芦田さんは中世の王女・スカーレット、岡田さんは、旅をともにする現代の日本人看護師・聖（ひじり）の声を担当しています。

芦田さんはレッドカーペットを歩いたことについて「作品を楽しみにしてくださっていたお客様がたくさんいらっしゃって、スカーレットや聖や監督の写真を持って、サインをお願いされる方もいて、その気持ちがうれしかったです！」とコメント。

ワールドプレミア上映では、本編が終了するとエンドロールの最中から拍手と歓声が巻き起こり、10分を超えるスタンディングオベーションとなりました。上映を終え、感想を求められると「皆さんと一緒に、同じ場面で同じ瞬間に見ることができて、すごく楽しかったですし、上映後に笑顔で拍手をしてくださったその笑顔がうれしかったです」と喜びを語った芦田さん。

岡田さんも「この空間が幸せ過ぎて、ダイレクトに観てくださった方々の映画に対する思いが伝わってきたので、すごくうれしかったです。一生忘れない時間になったと思います」と笑顔で語りました。