◇プロ野球パ・リーグ オリックス 2-0 日本ハム(5日、京セラドーム)

日本ハムはオリックスとの3連戦の初戦で、完封負けを喫しました。

前日に千葉でのナイターゲームを終えていた日本ハム。この日大阪へ移動するも、台風に伴う強雨の影響で新幹線が遅れ、到着が遅延しました。これを考慮し、試合も1時間30分遅れの19時30分にスタートしました。

この日は4回まで両チーム無得点と投手戦の展開に。しかし5回、日本ハムの先発・北山亘基投手はオリックス打線の猛攻を受けます。1アウトから連打で1アウト1、3塁のピンチを招くと、田宮裕涼選手の悪送球が絡み先制点を献上。さらに続く2アウト1、2塁の場面では、西川龍馬選手のタイムリーを浴び2点リードとされました。

その後は両チームランナーを出すも、追加点を得られません。日本ハム打線も対するオリックスの先発・九里亜蓮投手に6回まで無得点に抑えられると、才木海翔投手、岩嵜翔投手、マチャド投手を攻略できず完封負けを喫しました。

同日にソフトバンクが勝利したため、ソフトバンクに優勝マジック「18」が点灯しています。