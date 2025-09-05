シャツよりこっちかも！【ZARA】40・50代のオシャ見え！「一癖カーデ」

コーデがマンネリ気味……。気分を一新するなら、一癖あるデザインが目を引く【ZARA（ザラ）】のカーディガンがおすすめ。フリルや配色デザインなどZARAらしいセンスが光るカーディガンは、ワンランク上の着こなしを楽しみたいミドル世代にぴったり。大人に似合う上品なカラーも魅力なので、ぜひワードローブに迎えて。

上品なフリルデザインで華やかな大人コーデに

【ZARA】「フリルトリム ニットカーディガン」\5,290（税込）

袖口や裾、フロントのフリルデザインが特徴のカーディガン。派手すぎない小ぶりなフリルなので、甘さ控えめに取り入れられそう。知的で落ち着いた雰囲気が漂うネイビーブルーも、上品な大人コーデにぴったり。サッと羽織りやすいので、季節の変わり目にも重宝する予感。フレアスカートと合わせてフェミニンに、ワイドジーンズでカジュアルに。さまざまな着こなしで活躍するはず。

ブルーの配色がアクセントに

【ZARA】「コンビニットカーディガン」\5,990（税込）

グレーにブルーの配色がアクセントになるカーディガン。レイヤードしたような一癖あるデザインで、コーデの主役になってくれそうです。きれいめにもカジュアルにも振りやすく、一枚で着たり羽織にしたり、アクセントとして肩掛けや腰巻きにするのもおすすめです。

