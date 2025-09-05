『DOPE』最終決戦シーンにネット「鳥肌」「映画じゃん」「どうやって撮影したの？」【ネタバレあり】
King & Prince・高橋海人（高＝はしごだか）、俳優の中村倫也がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課（読み：ドープ マヤクトリシマリブトクソウカ）』（毎週金曜 後10：00）の最終回が、5日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】感動…幸せなラストシーン
本作の舞台、謎の新型ドラッグ【DOPE】が蔓延する近未来の日本。物語は、存在が世間に公表されていない秘密部署・麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動した新人麻薬取締官・才木優人（さいき・ゆうと）が、才木の教育係で型破りな陣内鉄平（じんない・てっぺい）とバディを組み、個性豊かな仲間たちと共に【DOPE】が巻き起こす事件に挑む姿を描く。互いに秘密を抱えながら、次第に影響し合い成長していく人間ドラマと、本格アクションシーンが融合する新時代の作品となる。
最終回は、ジウ（井浦新）が待つ浄水場へと向かう才木（高橋海人）、綿貫（新木優子）、葛城（三浦誠己）、柴原（豊田裕大）。葛城と柴原は一か所に集められた浄水場職員の救出とDOPEの確認へ、綿貫は泉（久間田琳加）の身柄を押さえに、そして才木は陣内（中村倫也）と合流しジウのもとへ向かう。
そんな中、才木は自分がジウに拳銃で胸を撃たれる未来を予知し、遂にジウとの最終決戦へ…！ バディと特捜課の仲間の運命は…というストーリーだった。
視聴者が注目したのは、才木＆陣内vsジウの直接対決のシーン。それぞれの異能力を駆使した圧巻のアクションシーンに、ネット上では「アクションすごいカッコいい こんなのアニメ以外見れないと思ってた」「アクションシーンがすごすぎる。映画じゃんこれ」「鳥肌立ちっぱなしだった」「凄まじいアクションに緊張MAX」「アクションシーン、どうやって撮影したの？」などの声が寄せられている。
