歌手の當間ローズ（32）が5日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。女性と交際初日に両親に会わせたい理由を明かした。

酒ビンが止まった當間は「彼女を親に紹介するタイミングっていつだと思いますか?」と尋ねた。

自身は「お父さんがイタリアと日本のハーフで、お母さんがブラジルとスペインなんですけど。海外の人ってめっちゃ早い。親に紹介するタイミング。だから、僕の中のベストタイミングは付き合ったその日に紹介したい」と明かした。

その理由は「その方が…いつかは来る試練じゃないですか。親に紹介するって。早めに紹介しておけば、親と彼女が仲良くできるかとか、僕も彼女の家庭背景とか見られるから、なるべく早くそれを済ませておきたい」とした。

これに「すぐ別れたらどうするんですか?」と聞かれると「それはそれでしょうがないねと」と切り替えるとした。早めに紹介したことによって「だっていまだに僕の元カノで母親だけ仲良い人とかもいる」と振り返った。

しかし「僕は日本人の方とお付き合いすることが多い。嫌がられる」と悩んでいることも伝えた。