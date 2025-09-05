プレミアリーグでの戦いを終え、再び母国復帰を選択するようだ。



今季限りでフラムを退団した元ブラジル代表FWウィリアンは、グレミオへの加入が決定的な様子だ。4日に移籍マーケットのスペシャリストであるファブリツィオ・ロマーノ記者が自身の公式Xで「ウィリアンは今日、ブラジルに旅立ってメディカルチェックを受け、グレミオの選手として登録される」と報道。この投稿時点では、すでに契約は成立し、メディカルチェックを残すのみだという。





現在37歳のウインガーはコリンチャンスでプロキャリアをスタートし、シャフタール・ドネツクやアンジ・マハチカラを経て2013-14シーズンにチェルシーへ加入する。プレミア初挑戦ながら右サイドハーフで快速アタッカーとして地位を築くと、14-15シーズンには36試合2得点を記録してリーグ優勝を経験し、2年後の17-18シーズンにも34試合で8ゴールを決めてプレミア制覇に貢献。18-19シーズンには、UEFAヨーロッパリーグを優勝して初の欧州タイトルを手にした。19-20シーズンにチェルシーを退団して以降はアーセナル、コリンチャンスでもプレーし、フラムへと渡っていた。チェルシーでの栄華を極め、ブラジル代表としても2度のワールドカップ出場を経験した男は、キャリアの晩年を母国で過ごすと決めたようだ。