政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、衆議院議員の齋藤健氏（前編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:41 参院選の｢総括｣をどうみている？

08:24 消費税を下げられない最大の理由

10:10 なぜ､世代間で支持政党に差が？

12:52 トップの責任をどう考えるのか

19:10 自民党がガバナンスの効かない政党に？

22:21 総裁選の前倒しには賛成？

24:12 石破総理が前倒しに動く可能性

27:18 総裁選に出馬する意向は？

30:28 小泉農水大臣に対する評価

33:30 自民党は“下野”すべきか？

38:01 連立を組むとしたらどこ？

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

齋藤 健（さいとう・けん）

衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人

サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年9月5日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

