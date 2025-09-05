【石破総理は辞任するのか？】参院選の｢総括｣をどうみる？／トップの責任とは？／進退窮まった石破総理／自民党は“下野”すべきか／小泉農水大臣の評価／どこと連立を組む？【青山和弘の政治の見方（齋藤健）】
政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。
今回のゲストは、衆議院議員の齋藤健氏（前編）です。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
01:41 参院選の｢総括｣をどうみている？
08:24 消費税を下げられない最大の理由
10:10 なぜ､世代間で支持政党に差が？
12:52 トップの責任をどう考えるのか
19:10 自民党がガバナンスの効かない政党に？
22:21 総裁選の前倒しには賛成？
24:12 石破総理が前倒しに動く可能性
27:18 総裁選に出馬する意向は？
30:28 小泉農水大臣に対する評価
33:30 自民党は“下野”すべきか？
38:01 連立を組むとしたらどこ？
【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員
齋藤 健（さいとう・けん）
衆議院議員
撮影・編集：昼間 將太、田中 険人
サムネイル写真：Getty Images
※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年9月5日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
