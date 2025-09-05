吉本新喜劇の「吉本新喜劇座員総選挙２０２５開票イベント」が５日、大阪・なんばグランド花月で開催された。

昨年まで３年連続で１位を獲得していたアキが殿堂入りし、今年は９３人の座員が立候補。総投票数は、過去３回を上回る史上初の１１０万票を集めた。栄えある１位には、１１万票以上を集めた山田花子が選ばれ「まさか座長を差し置いて…」と、アキを除く１０位の吉田裕、４位の酒井藍、３位のすっちーを抜いて大喜び。「去年３位だったのでベスト３には入ると思っていたんですけど、ＹｏｕＴｕｂｅをたくさん見てくれた人が票を入れてくれたと思います」と戦略を明かし、投票者に感謝した。

また、今年の「新喜劇の顔」として活動している西川忠志は１４位に「総選挙がちょっとでも盛り上がったらいいなとインスタライブもしました。感謝申し上げます」とホッとした表情を浮かべた。間寛平ＧＭは、昨年から３ランクアップの８位の結果に「うれしいなぁ」と笑顔。じゃんけん復活では、「金の卵１２個目オーディション」から野呂桃花、２０代は生瀬行人、３０代は新井崇史、４０代はもじゃ吉田、５０代以上ははじめが勝ち抜き３０人に滑り込んだ。

寛平ＧＭは今年の総選挙を「思いもよらぬ人が入ったり、下がったりビックリしました。じゃんけんで勝って選ばれるのも面白かったと思う」と総括した。この日選ばれた３０人と、アキは、１０月３１日に開催のイベント「吉本新喜劇まつり２０２５〜選ばれし３０＋１の座員たち〜」（なんばグランド花月）への出演権を手にした。