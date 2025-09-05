【ラグビー】女子日本代表、Ｗ杯最終戦のスペイン戦で“有終”へ　長田主将「勝って、次につなげたい」

◇ラグビー 女子Ｗ杯イングランド大会 １次リーグＣ組第３戦 日本―スペイン（７日、イングランド）

女子日本代表は、７日にスペインとの１次リーグ最終戦を迎える。５日は試合登録メンバーが発表され、レスリー・マッケンジーＨＣと、フランカー長田いろは（アルカス熊谷）主将が会見。今大会初白星に向け、長田は「サクラフィフティーンの強みを出して、勝ちたい」と意気込みを語った。

Ｗ杯で初の８強進出を目指した日本は、初戦のアイルランド戦（１４●４２）、続くニュージーランド戦（１９●６２）と連敗。敗退が決まった。マッケンジーＨＣは、この一戦でのメンバー選出について「ベストチームを選んだ」と説明。練習での態度や意欲を見極めたと言い「サクラスタンダード、今週末は、それぞれがそこをプッシュしている選手を選んだ」と語った。

スペイン代表とはＷ杯前にテストマッチ２連戦を行い、いずれも３２―１９、３０―１９で勝利。長田主将は「私たちがやってきたこと、３年間積み上げてきたものを最後に出したい。次のサクラフィフティーンにとっても大事な一戦になる。勝って、次につなげたい」と必勝を誓った。スペイン戦は、日本時間の７日午後８時にキックオフを迎える。

◇日本代表登録選手

【ＦＷ】

１加藤 幸子（横河武蔵野アルテミ・スターズ）

２公家 明日香（アルカス熊谷）

３北野 和子（パールズ）

４佐藤 優奈（東京山九フェニックス）

５吉村 乙華（アルカス熊谷）

６川村 雅未（横河武蔵野アルテミ・スターズ）

７長田 いろは（アルカス熊谷）

８ンドカ ジェニファ（北海道バーバリアンズディアナ）

【ＢＫ】

９阿部 恵（アルカス熊谷）

１０大塚 朱紗（アルカス熊谷）

１１今釘 小町（アルカス熊谷）

１２弘津 悠（ナナイロプリズム福岡）

１３古田 真菜（東京山九フェニックス）

１４松村 美咲（東京山九フェニックス）

１５西村 蒼空（パールズ）

【控え】

１６谷口 琴美（横河武蔵野アルテミ・スターズ）

１７峰 愛美（日体大）

１８永田 虹歩（パールズ）

１９桜井綾乃（横河武蔵野アルテミ・スターズ）

２０齊藤 聖奈（パールズ）

２１津久井萌（横河武蔵野アルテミ・スターズ）

２２山本 実（横浜ＴＫＭ）

２３香川 メレ優愛ハヴィリ（ナナイロ プリズム福岡）