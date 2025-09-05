土屋アンナのマネージャーでもある母が、ステージ4のすい臓がんで余命宣告されていたと告白。毎年胃の検査を受けたにもかかわらず発見が遅れたと明かした。

【映像】1年間で13キロ減…自慢の黒髪を剃り上げた土屋アンナの母

9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは高橋真麻。

密着したのは土屋アンナ（41）の母・眞弓さん（67）。マネージャーとしてアンナに寄り添い続けていたが、昨年6月、すい臓がんで1年半の余命宣告を受けた。

「きっかけは胃ですよね。胃の不調から始まって」と眞弓さん。検査の結果、「胃の中に食べ物がすごく溜まっていた」という。胃で消化された食べ物は本来「幽門」という出口を通って腸へ流れる。ところが幽門に異常があり、胃の中には消化された液体約3リットルが溜まっていた。

原因はステージは4のすい臓がん。肥大したがんが胃の出口を圧迫し、消化物をせき止めていた。胃の検査を毎年欠かさず行っていたが、がんが胃の後ろにあり発見が遅れたそう。がんは進行し切除できない状態だった。「余命宣告が1年〜1年半」「闘うぞ、って思った」と眞弓さんは気丈に語った。

「大事な仕事があるから、終わるまでは言えない」とアンナに事実を隠し、余命宣告を受けたすぐ翌日も韓国の仕事に同行。アンナに伝えたのは宣告から10日後だった。眞弓さんは「もう大泣きよ。自分のすい臓をあげるとか言ってたな」とアンナの動揺を振り返った。