強い結婚願望を持つ女性芸能人に辛口婚活アドバイザーが痛烈ダメ出し。「恋愛しにきちゃダメ」と婚活スイッチへの切り替えを訴えた。

【映像】婚活アドバイザーに痛烈ダメ出しされる45歳女性芸能人

9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはみちょぱこと池田美優。

今回はたんぽぽ・川村エミコ（45）の婚活に密着。川村はこの日、辛口指導が話題の婚活アドバイザー・植草美幸さんのカウンセリングを受けた。

植草さんは「40代の婚活は本っ当に難しい。たぶん1％くらいじゃないですか？」と成婚率の低さに言及。川村が相手に求める「無職じゃなければ」「フットワーク軽い人がいい」という条件を聞くと、「漠然としすぎ」とぶった斬った。

実は40代の婚活の“あるある”が、結婚相手に求める条件の曖昧さ。自分の年齢や容姿を気にしすぎるあまり、相手に何を求めるかわからない人が多いそう。

植草さんが「“好きになってから結婚”じゃないんですよ。何回もデートしてからじゃ遅い。時間の無駄」と言い切ると、川村は「恋愛ってムダが楽しいんですけどね〜」と理想をポツリ。植草さんは「恋愛しにきちゃダメ！婚活にスイッチを切り替えないと」と一喝した。さらに、「『この先どうなるんだろう』って不安を抱えていると思うから、川村さんには心のサポートをしてくれる人がいい」とアドバイスした。

今回、川村は軽食を食べながら一度に大勢と出会える婚活パーティーに参加。果たして結果は？