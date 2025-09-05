ＲＩＺＩＮは５日、都内で記者会見を開き、「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２ ｉｎ ＫＯＢＥ」（１１月３日、兵庫・ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ）の対戦カードとして、萩原京平（２９）＝ＳＭＯＫＥＲ ＧＹＭ＝と秋元強真（１９）＝ＪＡＰＡＮ ＴＯＰ ＴＥＡＭ＝のフェザー級マッチを発表した。

萩原は朝倉未来（３３）とのリベンジマッチを求めてアピールしていたが、それに対し朝倉門下生である秋元が因縁をつけた。７月の「超ＲＩＺＩＮ．４」に出場した秋元が試合に勝利後、萩原を名指しで挑発し、リング上で２人がにらみ合っていた。

神戸大会での対戦が決定し、秋元は「未来さんとやるために秋元とやるとか（萩原が）ＹｏｕＴｕｂｅで言っていた。なめた態度で挑んできたことを後悔させる」と改めて挑発。萩原は「（秋元は）だいぶ天狗になっているので、伸びた鼻を折るのが自分の役目」と殺気をにじませた。

この試合は朝倉戦への足がかりか？という問いには、萩原は「正直、今はそんなこと考えてなくて、朝倉未来より秋元の方が強いと思っている」と本音ものぞかせた。ただ、なおも「未来さんとやるためと言っていたのをＹｏｕＴｕｂｅの切り抜きとかで見た」と食い下がる１９歳に対してヒートアップし、「朝倉未来とやるためにコイツとやるとは言ってない。コイツらの陣営は、真実じゃないことをメディアでペラペラ言って印象操作をするのが得意なんで」と不快感をあらわにした。

フェースオフの際には、写真撮影が終わっても両者にらみ合いをやめず、スタッフに制止されながら激しく舌戦を繰り広げ、火花を散らした。